هوتل اندريست : رحلة اكسبو 2020 دبي ستبقى حاضرة في العقول والقلوب

ابو ظبي / وكالات/

قال موقع هوتل اندريست الاخباري hotelandrest.com في ابوظبي ان الامارات والعالم كله ودع اكسبو 2020 دبي بمزيد من الفخر بهذا الإنجاز الكبير الذي تحقق على ارض الامارات , بعد ان استضاف في 6 اشهر قرابة 24,1 مليون زائر من مختلف انحاء العالم , وأشار الى انه رقم قياسي بالنسبة لمعارض اكسبو الدولية وهذا الإنجاز جاء في ظل تحديات صعبة جدا ابرزها جائحة كورونا التي عطلت السفر والسياحة والاقتصاد والتنقل في معظم ارجاء الكرة الأرضية !

وذكر الموقع في تقرير كتبه رئيس التحرير الدكتور جمال المجايدة , انه رغم ذلك وكما يؤكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أنه «خلال رحلة إكسبو 2020 أظهرت الإمارات للعالم صورة مختلفة للإبداع لامست عقول وقلوب جميع فئات المجتمع وأثبت أبناء الإمارات قدرتهم على مواجهة الصعاب والتحديات" تحقق النجاح الكبير الذي لم يتحقق حتى في الدول الصناعية الكبرى التي سبق لها ان استضافت اكسبو .

وذكر الموقع المتخصص في السياحة " لقد حضر «إكسبو 2020 دبي» اكثر من 2000 ملك ورئيس ورئيس حكومة ووزير من انحاء العالم , كما شارك فيه 192 دولة، فضلاً عن مشاركة المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية، والشركات المحلية والعالمية، وكذلك الهيئات الأكاديمية، وضمن أكبر دورة انعقاد لأضخم معارض العالم وأعرقها تاريخاً وأشملها محتوى، وربما أهمها وأعمقها أثراً، نظراً لتوقيتها الذي يتأهب فيه العالم لانطلاقة جديدة لركب التقدم والتنمية.

ووجه الموقع الاخباري التابع لشركة " ايريس ميديا " في ابوظبي الشكر والتقدير لفريق العمل الذي سطر قصة نجاح هذا الحدث الدولي بامتياز وخص بالشكر العميق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، ووزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي ريم بنت إبراهيم الهاشمي , اللذين قدما للعالم نموذجا للتفاني في إنجاح المعرض الدولي وتقديمه بصوره لائقة لاكثر من 200 مليون انسان شاركوا في زيارته افتراضياً.

وخلص الموقع الى القول "إنها قصة نجاح إماراتية وعالمية بإمتياز حيث احتضنت الامارات آلاف الوفود الرسمية وملايين الزوار من كافة أنحاء العالم، ولطالما كانت أرض الإمارات وجهة تلتقي فيها شعوب الأرض وعلى مدار 6 أشهر في إكسبو 2020 دبي، ".