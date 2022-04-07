الكشف عن تفاصيل وأسرار لقاء السيسي ومرسي خلال فترة الإعلان الدستوري

القاهرة / وكالات /

يواصل مسلسل “الاختيار 3” في مصر، كشف التفاصيل الخفية والكواليس الغائبة خلال فترة من أهم وأحلك فترات التاريخ المصري، أثناء فترة حكم الإخوان لمصر.

وتبدأ الحلقة الخامسة للمسلسل مع مخططات مؤسسة الرئاسة ومكتب الإرشاد للتجهيز للإعلان الدستوري الذي يعتبر الخطيئة الكبرى للرئيس الأسبق محمد مرسي في حق المصريين، حيث استغنى به عن الدستور ومنح نفسه صلاحيات كاملة فرض بها سطوته على سلطة التشريع ممثلة في مجلسي الشعب والشورى، وأقال به النائب العام بعد سطوته على مؤسسة القضاء أيضًا.

وشهدت الحلقة الإعلان الدستوري الذي فاجأ به محمد مرسي المصريين، حيث خصص مجموعة من خبراء القانون التابعين للجماعة عكفوا عليه سرا وأخرجوه للشعب جهرا في مفاجاة لم تتوقعها القوى السياسية حينها، وفق “روسيا اليوم”.

ويكشف المسلسل عن الغضب العارم الذي انتاب القوى السياسية جراء الاعلان الدستوري، ومنح الرئيس نفسه صلاحيات مطلقة، وصفها الشعب حينئذٍ بالسطو على حق السلطات.

وانطلقت التظاهرات والاحتجاجات في كل ربوع البلاد لرفض الإعلان الدستوري، وانطلقت تواجهها مظاهرات الإخوان في مشهد كان إيذانًا بحرب أهلية بين الطرفين.

وبينما كان الفريق عبد الفتاح السيسي يراقب الأوضاع من مكتبه في وزارة الدفاع، لم يرُق له ما حدث، فطلب لقاء رئيس الجمهورية في الحال.

وفي يوم 25 نوفمبر اجتمع السيسي بمرسي في قصر الرئاسة وقال له نصا: “كدة البلد رايحة في سكة الانقسام بسرعة شديدة جدًا .. سيادتك عارف إن الجيش لا يمكن يسمح بكدة .. البلد دي لو دخلت في سكة حرب أهلية هتخرب .. مش هيفضل فيها حاجة لا للإخوان ولا لغيرهم .. سيادتك رئيس الجمهورية المنتخب ومقاليد الحكم في إيدك .. ياريت يافندم ما نتسرعش .. لازم القرارات تبقى مدروسة شوية حفاظًا على استقرار الأوضاع”.

وردا على تعقيب مرسي: أنا استعملت سلطاتي كرئيس للجمهورية، قال السيسي: “إحنا لازم نراعي النتائج ياسيادة الرئيس .. الموقف في الشارع محتدم جدا، وفيه صدام ما بين الإخوان والثوار .. لو الإخوان كانو مشغولين بالبلد مش الجماعة مكناش بقينا في الوضع دة.

يعقب مرسي: أفهم من كدة إن القوات المسلحة غير راضية عن الإعلان الدستوري المكمل.

السيسي: “القوات المسلحة يافندم ضد حدوث فتنة وانقسام، وعدم الرضا في الشارع والأحزاب والاتحادات حتى مؤسسة الرئاسة نفسها فيها من يعترض عليه بدليل مستشارين سيادتك قدموا استقالاتهم .. لابد من تصحيح الموقف .. لأن الأمور لو زادت عن كدة الجيش مش هيقدر يتدخل، يعني الظابط والعسكري كلهم من الشعب يافندم .. ولو سيادتك مش موافق على كلامي استقالتي هتكون موجودة قدام سيادتك بعد دقيقة واحدة”.

روسيا اليوم