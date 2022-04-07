اعدام واشغال شاقة .. النيابة تحصل على أحكام كبرى بحق مرتكبي جرائم قتل بغزة

غزة/ سما /

أعلنت النيابة العامة في قطاع غزة اليوم الخميس، أنها وبعد مرافعة أمام هيئة الجنايات الكبرى، استحصلت على عدة أحكام كبرى بحق مرتكبي جرائم قتل.

وبينت النيابة أنها حصلت على حكم بالإعدام بتهمة القتل قصداً بحق المُدان (أ.ج)، على واقعة قتل المغدور محمد الدهشان.

وأشارت إلى أنها حصلت على حكم بالإعدام بتهمة القتل قصداً بحق المُدان (ش.ع)، على واقعة قتل المغدور منير الخضري.

كما حصلت على حكم بالحبس المؤبد مع الأشغال الشاقة بتهمة القتل عن غير قصد بحق المُدان (أ.غ)، على واقعة قتل المغدور مروان الحداد.

وأفادت بأن الأحكام جاءت بعد أن قدمت البينات الرسمية والأدلة القطعية أمام المحكمة المختصة لارتكاب الجُناة الجرائم المسندة إليهم.

وشددت النيابة على اهتمامها بمتابعة قضايا الرأي العام؛ لتحقيق الردع بحق العابثين بأمن واستقرار المجتمع.