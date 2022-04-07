تنظيم جدول اقتحامات مركزية للأقصى خلال "عيد الفصح"

القدس المحتلة / سما /

تواصلت اقتحامات المستوطنين، اليوم الخميس، للمسجد الأقصى المبارك، تزامنا مع اطلاق دعوات مكثفة لتنظيم اقتحامات مركزية للأقصى خلال أسبوع عيد الفصح، كما تواصلت اقتحام البلدات والاعتقالات في مدينة القدس.

ونفذ 90 مستوطنا اقتحاماتهم للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة شرطية مشددة، وقاموا بجولتهم في ساحاته، وأدى البعض الصلاة خلال ذلك.

واعلنت "جماعات الهيكل" المزعوم عن تنظيم جدول اقتحامات للأقصى خلال أسبوع عيد الفصح، بقيادة كبار الحاخامات المتطرفين ومن قيادة "جماعات الهيكل" و"حزب الصهيونية الدينية" و"حزب الهوية" وغيرهم، محددة البرنامج بالتواريخ والأوقات لتنفيذ الاقتحامات .

وكما هددت حاخامات وجماعات الهيكل المزعوم بتقديم "قربان الفصح" في الأقصى مساء الجمعة 14 رمضان.

الاعتقالات

اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس حي بطن الهوى في بلدة سلوان، ومنذ بداية الشهر الجاري تنفذ القوات اقتحامات متكررة للحي وسط استفزازات وجولات للمستوطنين في المكان.

واعتقلت مخابرات الاحتلال الشاب حمزة زغير من مكان عمله في شركة كهرباء القدس.

وقال محامي مركز معلومات وادي حلوة- القدس فراس الجبريني أن القوات اعتقلت منذ بداية شهر رمضان 38 فلسطينينا من منطقة باب العمود، الساهرة، شارع نابلس، المصرارة والمناطق المحاذية لها، ومعظمهم أفرج عنهم بشروط الإبعاد عن الشوارع المذكورة.

واضاف الجبريني أن الشرطة خصصت "وحدة خاصة" في مركز شرطة المسكوبية للتحقيق مع المعتقلين من شوارع القدس، حيث يتم نقلهم مباشرة الى هذه الوحدة بعد الاعتقال.