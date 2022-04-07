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شاهد.. ريال مدريد يغرد بعد سحق تشيلسي .. "اقعدي يا هند" !

الخميس 07 أبريل 2022 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. ريال مدريد يغرد بعد سحق تشيلسي .. "اقعدي يا هند" !



وكالات / سما /

احتفل ريال مدريد بالفوز على تشيلسي، بتغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها: "اقعدي يا هند".

وفاز ريال مدريد على مضيفه الإنجليزي بثلاثية دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

ونشر النادي الإسباني صورة لاحتفال لاعبيه بأحد الأهداف الـ3 التي سجلها كريم بنزيما، مع صورة مقعد، وعلق "اقعدي يا هند".

وعبارة "اقعدي يا هند" من الجمل التي اشتهرت قبل عدة سنوات في الأردن، على خلفية خلاف في البرلمان بين النائب يحيى سعود والنائبة هند الفايز.

وفي عام 2014 شهدت إحدى جلسات المناقشة العامة للبرلمان الأردني ملاسنة بين عدد من النواب، ليردد النائب يحيى سعود "اقعدي يا هند" مرارا، قبل أن تصبح الجملة الأكثر انتشارا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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#ريال مدريد #اقعدي يا هند #تشيلسي #دوري أبطال أوروبا

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