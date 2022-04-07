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غانتس من غلاف غزة : إذا استمر الهدوء سنعزز التسهيلات

الخميس 07 أبريل 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس من غلاف غزة : إذا استمر الهدوء سنعزز التسهيلات



القدس المحتلة / سما /

تجول وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس في مناطق مستوطنات غلاف غزة، مساء الأربعاء، واستمع من قادة الجيش لآخر التطورات الأمنية على جبهة غزة.

وذكرت القناة "السابعة" العبرية، أن غانتس عقد اجتماعًا في فرقة غزة بمنطقة "أشكول" مع قائد المنطقة الجنوبية "ألعيزر توليدانو" وقائد فرقة غزة "نمرود الوني" وضباط آخرون، قبل أن يتناول صباح اليوم وجبة الإفطار مع جنود وحدة قصاصي الأثر.

وقال غانتس في ختام جولته إن جيشه يعمل على الحفاظ على الهدوء، إلى جانب الاستعداد لأي طارئ لمنح الأمن للمستوطنين، بالإضافة للاستعداد على باقي الجبهات.

وتحدث غانتس عن مصادقته على منح تسهيلات للفلسطينيين في شهر رمضان، وأنه وفي حال استمر الهدوء فسيتم توسيع التسهيلات بشكل أكبر.

وأضاف "في حال تواصل الهدوء فسيكون بالإمكان توسيع خطواتنا نحو تسهيلات إضافية في شهر رمضان".

وذكر أن "الاستقرار يسمح بالأمن والاقتصاد الجيد، وفي حال اضطررنا سنضرب الإرهاب في أي مكان وزمان وبأي وسيلة نحتاجها"، على حد تعبيره.

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