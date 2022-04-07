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غانتس يوقع أمر اعتقال إداري بحق مواطن من الناصرة

الخميس 07 أبريل 2022 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوقع أمر اعتقال إداري بحق مواطن من الناصرة



القدس المحتلة / سما /

وقع وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس الأربعاء، على أمر اعتقال إداري لمدة 4 أشهر بحق مواطن من الناصرة، بادعاء أنه ناشط في تنظيم "داعش"، حسب بيان صادر عن مكتب غانتس اليوم، الخميس.

وجاء توقيع أمر الاعتقال الإداري بتوصية من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). وحسب البيان، فإن المعتقل الإداري من الناصرة أدين بالضلوع في مخالفات سلاح في الماضي.

وتابع البيان أن فرض الاعتقال الإداري على المواطن جاء في أعقاب معلومات حول "تطرفه وتأييده لتيار ’السلفية الجهادية’، الذي يدعو إلى تنفيذ عمليات جهادية عسكرية إلى جانب تأييده للأيديولوجية المتطرفة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأصدر غانتس أوامر اعتقال إداري بحق سبعة مقدسيين، بادعاء أنها جاءت على خلفية الوضع الأمني في الفترة الأخيرة.

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