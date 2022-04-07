"أوبر" تعتزم تقديم خدمات حجز رحلات سفر على متن طائرات وقطارات والإقامة في الفنادق

وكالات / سما /

أفاد تقرير إخباري بأن عملاء شركة خدمات النقل الذكي “أوبر تكنولوجيز” قريبا من حجر رحلات سفر طويلة على متن طائرات أو قطارات، أو حافلات، وهو ما يعكس طموحات الشركة لتصبح تطبيقا رائعا للسفر.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جايمي هيووود، المدير العام الإقليمي في أوبر لبريطانيا وشمال وشرق أوروبا، قوله في بيان إنه يجري حاليا إطلاق مشروع تجريبي في بريطانيا سيدمج عروض من شركاء سفر في تطبيق أوبر من أجل “توفير خبرة سفر سلسلة من الباب إلى الباب”.



وقال هيووود: ” على مدار سنوات، كان بإمكانكم حجر رحلات بالسيارة والدراجات والقوارب والدرجات النارية عبر تطبيق أوبر، ولذلك، تعد إضافة القطارات والحافلات تقدما طبيعيا”. وفي نهاية الأمر، ستقدم أوبر أيضا خدمات الحجز في الفنادق.



وسيتم إتاحة حجز رحلات القطار والحافلات عبر تطبيق أوبر خلال الصيف المقبل، ومن المنتظر إتاحة حجز رحلات الطيران والفنادق في وقت لاحق من العام الجاري.