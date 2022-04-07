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رامز جلال يوجه رسالة لـ جمهوره بعد حلقة غادة عادل (شاهد)

الخميس 07 أبريل 2022 01:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
رامز جلال يوجه رسالة لـ جمهوره بعد حلقة غادة عادل (شاهد)



وكالات / سما /

وجه الفنان رامز جلال رسالة له لـ جمهوره، ونشر صور له من برنامجه  "رامز موفي ستار" بعد حلقته مع غادة عادل  عبر حسابه بموقع " انستجرام ".

كتب رامز جلال " بعون الله محدش هيقدر على اللي شعره اخضر".

و حلت الفنانة غادة عادل، ضيفة على رامز جلال، في برنامج "رامز موفي ستار"، الذي يعرض عبر فضائية "MBC مصر".

تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء ،هم ياسمين صبري ، عمرو يوسف ، غادة عادل ، محمد أنور ، صابرين ، نجلاء بدر ، هدي المفتي ، تارا عماد ، سنتيا خليفة ، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود إضافة الي الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج #رامز_موفي_ستار، عقب نشر البرومو الرسمي لبرنامج "رامز موفي ستار" للفنان رامز جلال، والمقرر عرضه في شهر رمضان 2022.

 

#رامز جلال #غادة عادل #رامز موفي ستار

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