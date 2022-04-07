ظروف العالم الصعبة تمنع حسام تحسين بيك عن الكوميديا

وكالات / سما /

أعرب الفنان السوري حسام تحسين بيك عن سعادته الكبيرة بوجود عدد من الأعمال الكوميدية لهذا العام على الرغم من الظروف الصعبة.

وقال تحسين بيك في لقاء مصور بأن الظروف على مستوى العالم وليس على مستوى سورية فقط باتت صعبة للغاية.

وتابع الفنان السوري حسبما رصدت منصة تريند بأنه يعلم صعوبة إيجاد الحس الكوميدي في ظل تلك الظروف، لكن البعض قادر ع إنجازها بسهولة.

ومؤكداً بأن الناس في حاجة ماسة إلى تلك البسمة والتي تكون غالباً في مكانها المناسب والصحيح حسب تعبيره.

وفي ذات اللقاء أوضح حسام تحسين بيك بأنه لا يحب التعامل مع السوشيال ميديا والاقتراب منها دون الكشف عن الدوافع.

لافتاً بأنه لا يحبذ التواصل مع جمهوره عبر تلك المواقع، وأن يكون عمله والشخصيات التي يقدمها هي صلة الوصل بينهما.

أما على الصعيد الفني رفض الفنان السوري أن يكون هناك شروط لأي دور من اجل قبوله كما يتحدث بعض زملائه في الوسط الفني.

معتبراً بأن الممثل يجب عليه أن يقدم كافة الأدوار والشخصيات التي تعرض عليه، إلا أنه يجب أن تكون ضمن الإطار المنطقي والمعقول.

ويشارك الفنان السوري حسام تحسين بيك في مسلسل "حوازيق" إلى جانب مسلسل "جوقة عزيزة" و "الكندوش2".

كما أن حضوره في عدة عشاريات كان بارزاً، وكشف بأنه انتهى من تصوير ثلاثية مع أصحاب الهمم في أبو ظبي.