  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

“بوم-3”.. سلاح روسي جديد أكثر تعقيدا وفتكا يُستخدم في أوكرانيا يُميز بين البشر والحيوانات

الخميس 07 أبريل 2022 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
“بوم-3”.. سلاح روسي جديد أكثر تعقيدا وفتكا يُستخدم في أوكرانيا يُميز بين البشر والحيوانات



وكالات

رجحت صحيفة “نيويورك تايمز” أن القوات الروسية في أوكرانيا تستخدم نوعا جديدا من الأسلحة أثناء تصعيدها لهجماتها على أهداف مدنية؛ متمثلا في ألغام أرضية متطورة ومزودة بأجهزة استشعار.

وقالت الصحيفة إن فنيي القنابل الأوكرانيين اكتشفوا بوم-3 (POM-3)، الأسبوع الماضي، بالقرب من مدينة خاركيف الشرقية، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، والتي راجعت صورا قدمها الجيش الأوكراني، وفق قناة ” الحرة”.

وعادة ما تنفجر الأنواع القديمة من الألغام الأرضية عندما يمر عليها الضحايا عن طريق الخطأ أو عند العبث بالأسلاك المرفقة بها.
لكن (بوم-3) المزود بأجهزة استشعار مسبقة يلتقط خطوات الاقتراب منه ويمكنه التمييز بشكل فعال بين البشر والحيوانات.

قال جيمس كوان، الذي يقود منظمة هالو ترست، وهي مؤسسة خيرية بريطانية أميركية تعمل على إزالة الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب لمساعدة البلدان على التعافي بعد النزاعات: “تشكل هذه الألغام تهديدا، لم نرد عليه بعد”.

كانت هذه المنظمة بدأت في إزالة الذخائر غير المنفجرة من منطقة دونباس بشرق أوكرانيا عام 2016، بعد أن بدأ الانفصاليون المدعومون من روسيا محاربة الحكومة الأوكرانية.

وأضاف كوان: “سنحتاج إلى إيجاد بعض المتبرعين لشراء الروبوتات التي يمكن أن تسمح لنا بالتعامل مع هذه التهديدات عن بعد”.

وفقا لنيويورك تايمز، فإنه عادة ما يتم نشر ألغام بوم-3 بواسطة صاروخ، حيث تتساقط على الأرض عبر مظلة حتى تلتصق بالبر.

وعندما يستشعر اللغم شخصا، فإنه يطلق رأسا حربيا صغيرا متفجرا ينفجر في الهواء، مما ينتج عنه شظايا قاتلة تصل إلى حوالي 50 قدما.

قال كوان، وهو لواء متقاعد بالجيش البريطاني، إن طاقمه المكون من 430 أوكرانيا الذين كانوا يزيلون الذخائر غير المنفجرة في دونباس لم يتمكنوا من مواصلة العمل منذ أن شنت روسيا غزوا كاملا للبلاد في أواخر فبراير.

ويتوقع أن عملية “هالو ترست” المستقبلية في جميع أنحاء البلاد سوف تتطلب حوالي 2500 عامل، بالنظر إلى أن العديد من المناطق خارج دونباس أصبحت الآن مليئة بالذخائر غير المنفجرة أيضا.

ويشير مسؤولون بالإدارة الأميركية إلى أن روسيا تحرك على ما يبدو قوات لتعزيز قبضتها على دونيتسك ولوغانسك، مما قد يعني أنه سيتم استخدام المزيد من الأسلحة مثل بوم-3 في الحرب.

الأكثر قراءة اليوم

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

صحيفة: توتر في العلاقات بين مصر وحماس لهذه الأسباب...

معاريف: الرئيس عباس فقد شرعيته السلطوية.. ولكن هذا أكثر ما يزعجنا..

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

فيديو : حديث القيادي الإخواني خيرت الشاطر المسرّب يُشعل منصات التواصل

الأخبار الرئيسية

إذا استغل أوراقه بالشكل الصحيح .. غانتس قد يصبح رئيس وزراء إسرائيل القادم

الاتحاد الأوروبي : عنف المستوطنين بالضفة غير مقبول على الإطلاق

الاحتلال: قوة الجهاد الاسلامي ارتفعت كثيرا ويجب استخدام هذه الوسائل ضد حماس..

ljv

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "مترو الأنفاق": حماس فهمت خطة "الخداع الوهمي"

56565

مصادر: وفد أمني مصري إلى رام الله وتل أبيب..وهذه شروط المقاومة للمحافظة على الهدوء

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم