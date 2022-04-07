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حماس تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة الفجر العظيم

الخميس 07 أبريل 2022 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدعو جماهير شعبنا للمشاركة في جمعة الفجر العظيم



غزة/ سما /

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، إلى المشاركة والاحتشاد، في حملة الفجر العظيم، انتصارًا للقدس، ورفضًا لقرارات الاحتلال وتدخلاته السافرة في شعائرنا الدينية، ومنعه المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك.

وبعثت الحركة في بيان صحفي، بتحية الفخر والاعتزاز لجماهير شعبنا، بكل مكوّناته وأطيافه، التي خرجت في الأسابيع الماضية تلبية لحملة الفجر العظيم.

وأهابت بالجماهير بالخروج في هذه الجمعة المباركة من أيّام الشهر الفضيل، بكل قوّة وإصرار، لتجدد تمسّكها بحقوق شعبنا المشروعة كافة، ولحماية القدس والأقصى من خطر الاستيطان والتهويد وإجرام المستوطنين والمتطرّفين الصهاينة.

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