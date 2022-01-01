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جوجل تعلن عن تحالف Data Cloud الجديد

الخميس 07 أبريل 2022 12:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تعلن عن تحالف Data Cloud الجديد



وكالات / سما /

أعلنت Google أمس الأربعاء، عن تحالف Data Cloud الجديد لجعل البيانات أكثر قابلية للنقل ويمكن الوصول إليها عبر أنظمة الأعمال والأنظمة الأساسية والبيئات - بهدف ضمان أن الوصول إلى البيانات لا يشكل أبدًا عائقًا أمام التحول الرقمي.

التحالف لديه Accenture ، Confluent ، Databricks ، Dataiku ، Deloitte ، MongoDB ، Redis ، Starburst وآخرين كشركاء مؤسسين، وسيوفر الأعضاء البنية التحتية وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) ودعم التكامل لضمان إمكانية نقل البيانات وإمكانية الوصول بين منصات ومنتجات متعددة عبر بيئات متعددة.

وبحلول عام 2023 ، ستستخدم 60 في المائة من المؤسسات ثلاثة أو أكثر من حلول التحليلات لبناء تطبيقات الأعمال لربط الرؤى بالإجراءات، وذلك بحسب سودهير هاسب ، مدير إدارة المنتجات في شركة جوجل كلاود.

وكجزء من قمة Data Cloud في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، أطلقت Google Cloud أيضًا مبادرة BigQuery الجديدة الجاهزة للسحابة من Google لمساعدة العملاء على تحديد عمليات تكامل الشركاء التي تم التحقق من صحتها مع BigQuery ومعاينة عامة لمركز Analytics لمساعدة الشركاء على مشاركة بياناتهم واستثمارها.

ويعد Analytics Hub عبارة عن خدمة مُدارة بالكامل مبنية على BigQuery تتيح لشركاء مشاركة البيانات تبادل البيانات القيمة وأصول التحليلات بكفاءة وأمان عبر أي حدود مؤسسية.

وقال Google Cloud: "من خلال مجموعات البيانات الفريدة التي تتم مزامنتها دائمًا والمشاركة ثنائية الاتجاه ، يمكن للشركاء إنشاء نظام بياني غني وموثوق به للبيانات".

#جوجل #Data Cloud

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