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بلدية خان يونس تنهي تطوير شارع رقم 118 في حي معن

الخميس 07 أبريل 2022 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس تنهي تطوير شارع رقم 118 في حي معن



خانيونس / سما /

أنهت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة أعمال تطوير شارع رقم (118) في حي معن جنوب شرق المدينة وذلك بدعم من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية بتكلفة إجمالية بلغت (160) ألف دولار.

وأكد رئيس بلدية خان يونس د. علاء الدين البطة على أهمية تطوير الشارع المذكور ضمن خطة عمل البلدية تماشيًا مع الخطة التنموية الاستراتيجية لمدينة خان يونس التي شارك في إعدادها المجتمع المحلي والنخب والمختصين، مشيرًا إلى جهود البلدية المستمرة لتعزيز الخدمات المقدمة للسكان وتطويرها بالشكل المطلوب في ظل الظروف الراهنة.

وأوضح د. البطة أن البلدية قد أعدت خطة متكاملة لتطوير مجموعة من الشوارع الحيوية في أحياء خان يونس المختلفة حسب الحاجة والأولويات بالتعاون مع لجان الأحياء وبدعم الجهات المانحة، شاكرًا صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية على دعمهم المستمر لبلدية خان يونس والذي ساهم في دفع عجلة التطور والتنمية قدمًا إلى الأمام.

وأوضح تقرير صادر عن دائرة المشاريع بالبلدية أن الأعمال شملت تعبيد شارع رقم (118) والذي يربط شارع رقم (65) جنوبًا حتى نهاية النفوذ مع بلدية بني سهيلاً شرقًا، بطول (355) مترًا، وعرض (8) متر، وتركيب بلاط انترلوك بمساحة (2800) مترًا مربعًا من بلاط الانترلوك سمك (8) سم، وتركيب أحجار جبهة بطول (700) مترًا، بالإضافة إلى تمديد خط صرف صحي رئيسي بطول (310) مترًا للاستخدام المستقبلي شاملاً للمناهل وتمديد الوصلات المنزلية بقطر (160) ملم، وإزالة خطوط المياه القديمة وتمديد خط جديد بقطر (110) ملم على الأرصفة وربطها بمنازل المواطنين، ونقل أعمدة الخشب وتمديد كوابل كهربائية وتركيب (12) فانوس إنارة.

#بلدية خان يونس #حي معن

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