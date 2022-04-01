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انتصار كبير لخدمات البريج في افتتاح كأس "وائل عيسى" لكرة السلة

الخميس 07 أبريل 2022 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتصار كبير لخدمات البريج في افتتاح كأس "وائل عيسى" لكرة السلة



غزة / سما /

افتتح نادي خدمات البريج، بطولة الشهيد وائل عيسة لكرة السلة للأندية، على صالة الراحل "خلف العجلة" وسط مخيم البريج، وسط حضور رسمي وجماهيري.

وشهد الافتتاح عدة فعاليات، أبرزها دخول جميع الفرق المشاركة في الافتتاحية، إلى جانب كلمة رئيس نادي خدمات البريج عدنان عيسى، وإلقاء قسم البطولة من قبل نجم خدمات البريج إبراهيم أبو رحال.

وفي مباراة الافتتاح، تغلب خدمات البريج على غزة الرياضي بنتيجة (40/94).

وجاء تفوق البريج بعدما سيطر على كافة أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 11/20 لصالح خدمات البريج

الربع الثاني: 5/23 لصالح خدمات البريج

الربع الثالث: 9/30 لصالح خدمات البريج

الربع الرابع: 15/21 لصالح خدمات البريج

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل سمير الشطلي، ميقاتي جاد أغا، ميقاتي "24 ثانية" موسى غنام.

وفي نهاية اللقاء، كرمت اللجنة المنظمة لاعب خدمات البريج أحمد وشاح، بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

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#خدمات البريج #كرة السلة #غزة الرياضي

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