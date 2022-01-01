منتخب الخماسي يخسر مباراة ثانية ويتمسك بالأمل الأخير

دبي / سما /

خسر المنتخب الوطني لكرة القدم الخماسية أمام المنتخب اللبناني بنتيجة (6×3) في ثاني مبارياته ضمن تصفيات غرب آسيا المقامة في الإمارات والمؤهلة لكأس أمم آسيا في الكويت.

وعانى الفدائي من قلة الخبرة التي استفاد منها المنتخب اللبناني وحسم النتيجة لصالحه خاصة في الشوط الثاني.

سجل الأهداف الثلاثة للفدائي، رشيد شواهنة، عدنان سلوم، وعماد فحجان.

ويختم منتخبنا الوطني مبارياته في المجموعة الأولى بلقاء منتخب عُمان يوم غد الخميس الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت فلسطين على صالة مجمع زايد الرياضي.

ويأمل منتخبنا الوطني تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب العماني لخوض مباراة فاصلة أمام صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.