  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

14 ألف مولود جديد في غزة بالربع الأول من 2022

الخميس 07 أبريل 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
14 ألف مولود جديد في غزة بالربع الأول من 2022



غزة/ سما /

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن قطاع غزة سجل خلال الرُبع الأول من العام الحالي 13 ألفًا و841 مولوداً جديداً، بينما سُجلت 1703 وفيات.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور بلغ 7095 مولوداً بنسبة 51.2%، في حين بلغت نسبة مواليد الإناث 48.7%، بواقع 6746 مولودًا.

وفي توزيع الإحصائية على المحافظات، فقد سجلت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة 4952 مولوداً؛ فيما سجل مكتبا داخلية خانيونس 2706 مواليد.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الفترة ذاتها، 2545 مولوداً، ومكاتب داخلية الوسطى 1907 مواليد، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 1731 مولوداً جديداً.

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 1703 وفيات خلال الرٌبع الأول لعام 2022، بلغت وفيات الذكور منها 953 وفاة بنسبة 55.9%، مقابل 750 حالة وفاة من الإناث بنسبة 44.1%..

الأكثر قراءة اليوم

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

صحيفة: توتر في العلاقات بين مصر وحماس لهذه الأسباب...

معاريف: الرئيس عباس فقد شرعيته السلطوية.. ولكن هذا أكثر ما يزعجنا..

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

فيديو : حديث القيادي الإخواني خيرت الشاطر المسرّب يُشعل منصات التواصل

الأخبار الرئيسية

2022-04-07_09-47-25_013312

“عودة ملك إسرائيل”: نتنياهو وحزبه يتصدّران نتائج استطلاعات الرأي دون مُنازعٍ..

إذا استغل أوراقه بالشكل الصحيح .. غانتس قد يصبح رئيس وزراء إسرائيل القادم

الاتحاد الأوروبي : عنف المستوطنين بالضفة غير مقبول على الإطلاق

الاحتلال: قوة الجهاد الاسلامي ارتفعت كثيرا ويجب استخدام هذه الوسائل ضد حماس..

ljv

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "مترو الأنفاق": حماس فهمت خطة "الخداع الوهمي"

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم