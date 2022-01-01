هالاند يرفض عرضاً ضخماً من السيتي من أجل اللعب في إسبانيا

وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية نقلاً عن صحف بريطانية بأن النرويجي إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند الألماني قد رفض عرضاً مغرياً للانتقال لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي من أجل اللعب في إسبانيا.

واقترب مسلسل إيرلينج هالاند من الانتهاء، حيث بات اللاعب قريباً من مغادرة بوروسيا دورتموند، ولكنه لم يحدد وجهته بعد.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي قدّم عرضاً مغريباً لهالاند بالتعاقد معه براتب سنوي يقدر بـ 28 مليون يورو صافي الضرائب.

وأوضحت الصحيفة أن هالاند رفض هذا العرض أملاً في اللعب بإسبانيا مع ريال مدريد أو برشلونة، ليمنح قطبي إسبانيا الأمل من جديد بعد دخول السيتي في الصفقة بقوة.

وأكملت الصحيفة أن مانشستر سيتي في المقابل لن يستسلم بسهولة، حيث لا يستبعد زيادة عرضه خاصةً بعد إخفاقه في التوقيع مع هاري كين نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي في الصيف الماضي.

وأضافت “سبورت” أن بيئة هالاند تريد اتخاذ القرار النهائي في نهاية أبريل، ولكن لم يحسم اللاعب بعد قراره سواء بالموافقة على العرض الأكبر “من السيتي”، أو اختيار المشروع الرياضي “مع برشلونة أو ريال مدريد”.