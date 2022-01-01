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أولهم ديمبلي.. تشافي يمهد لحسم مستقبل رباعي برشلونة

الخميس 07 أبريل 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أولهم ديمبلي.. تشافي يمهد لحسم مستقبل رباعي برشلونة



وكالات / سما /

لمح تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة الإسباني، لاقتراب ناديه من حسم مستقبل 4 من نجوم فريقه، على رأسهم الفرنسي عثمان ديمبلي.

وكان صاحب الـ24 عاما على وشك مغادرة النادي الكتالوني في يناير الماضي بعدما فشل الأخير في التوصل لاتفاق مع وكيله من أجل تجديد العقد الذي ينتهي في يونيو/ حزيران القادم.

وأعلن برشلونة حينها تجميد اللاعب الدولي الفرنسي ووضعه على لائحة البيع في الميركاتو الشتوي، لكنه فشل في التخلص منه، مما اضطر تشافي لإعادته لحساباته والاعتماد عليه مجددا.

وبعد تألقه مؤخرا واستعادة مكانته في تشكيلة البارسا الأساسية، قرر مسؤولو برشلونة العودة من جديد لطاولة المفاوضات من أجل القيام بمحاولة أخرى لتجديد عقد المهاجم الفرنسي.

ونشر فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الأربعاء، تصريحات مدرب البارسا، الذي قال "أود الحصول على توقيع ديمبلي فورا، هذا لا شك فيه، لكننا بحاجة للتوصل معه لاتفاق بشأن الراتب الذي سيتقاضاه".

وأضاف "الأمر متعلق بالمفاوضات، كما هو الحال مع رونالد أراوخو، الذي أوشك على التوقيع بالفعل على عقد جديد، وكذلك بالنسبة لجافي وسيرجي روبرتو".

وفي ختام تصريحاته، أعرب تشافي عن أمله في بقاء ديمبلي داخل ملعب كامب نو، مؤكدا أنه بإمكانه أن يصبح أحد أفضل لاعبي العالم في مركزه".

ولعب المهاجم الفرنسي دورا بارزا مع الفريق الكتالوني منذ تولي تشافي تدريبه بنهاية العام الماضي، وهو ما تبين في آخر 9 مباريات بالليجا، أسهم خلالها في 11 هدفا، بين الصناعة والتسجيل.

وتأتي تصريحات تشافي قبل يوم واحد على مواجهة آينتراخت فرانكفورت الألماني في عقر داره، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

#برشلونة #عثمان ديمبيلي #تشافي هيرنانديز

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