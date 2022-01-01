ضربة موجعة لريال مدريد بعد الفوز على تشيلسي

وكالات / سما /

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد ضربة موجعة خلال مواجهة تشيلسي مساء أمس الأربعاء، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء في وجه المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد في الدقيقة 14، إثر تدخله العنيف على كاي هافيرتز لاعب تشيلسي.

وبهذه البطاقة لن يشارك إيدير ميليتاو في لقاء الإياب الذي سيقام يوم 12 أبريل/ نيسان الجاري، في معقل الإسبان "سانتياجو برنابيو".

وكان قد حسم ريال مدريد مواجهة الذهاب على أرض تشيلسي بثلاثية مقابل هدف في ليلة تألق النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل الهاتريك في الدقائق 21 و24 و46.