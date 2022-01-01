فيديو.. فياريال يُباغت بايرن ميونخ بانتصارٍ مُستحق

وكالات / سما /

تمكن فياريال الإسباني من التغلب على ضيفه بايرن ميونخ بهدف دون رد، أمس الأربعاء، بملعب لا سيراميكا في إطار منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.



هدف المباراة الوحيد سجله أرنوت دانجوما في وقت مبكر، وبالتحديد مع حلول الدقيقة الثامنة من زمن اللقاء.





ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في جولة الإياب بملعب أليانز أرينا، الثلاثاء المقبل، إذ سيحتاج بايرن الفوز بفارق هدفين على الأقل للعبور إلى المربع الذهبي.



البداية جاءت مثيرة بعدما حاول كلا الفريقين تهديد مرمى الآخر، وهو ما نجح فيه فياريال من أول فرصة سنحت له بعد مرور 8 دقائق على بداية المباراة عن طريق دانجوما الذي وجد الكرة أمامه بالقرب من المرمى، ووجها بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.



وأغلق أصحاب الأرض كافة المساحات في المناطق الخلفية أمام لاعبي البايرن، ليحاول جوشوا كيميتش استخدام سلاح التسديد من بعيد، لكن محاولته أخطأ طريق المرمى.



وفشل لاعبو بايرن في توجيه أي تسديدة بين القائمين والعارضة رغم كثرة المحاولات على مرمى أصحاب الأرض.