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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الخميس 07 أبريل 2022 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



وكالات / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس:

"هآرتس"  

- حكومة بدون أغلبية  

- مسؤول في الائتلاف الحكومي: نتنياهو وعد عضو الكنيست سيلمان بضمان مكان لها في قائمة الليكود  

- نتنياهو بعيدا عن تشكيل حكومة بديلة  

- أيمن عودة: لن نكون حبل الإنقاذ لحكومة بينت وعلى ما يبدو سنذهب إلى انتخابات  

- آلاف شاركوا في مظاهرة اليمين في القدس الغربية واحتفلوا بانسحاب سيلمان من الائتلاف  

- بينت لا يستطيع السيطرة على أعضاء كتلته  

- سيلمان: دولة إسرائيل لا تستطيع تحمل حكومة بمشاركة العرب  

"معاريف"  

- ائتلاف 60 مقعدا فقط بعد انسحاب سيلمان من الائتلاف  

- سيلمان: لا أتحمل المس بالقيم الدينية  

- الليكود اقترح على سيلمان المكان العاشر في قائمة الليكود  

- المسؤول عن كورونا: في الصيف سنتخلص من الكمامة  

"يديعوت أحرونوت"  

- هزة سياسية: إسرائيل مرة أخرى قريبة جدا من الانتخابات  

- اتصالات سرية بين سيلمان ونتنياهو لانسحابها من الائتلاف  

- الليكود يعمل جاهدا لحل الكنيست  

- فرصة جانتس لرئاسة الحكومة  

- نتنياهو في مظاهرة بالقدس يدعو اليمين للعودة إلى البيت الليكودي  

- أعضاء حزب يمينا برئاسة بينت لم يدعموه حتى الآن  

- الوزيرة اييليت شاكيد شريكة بينت تلتزم الصمت

#الصحف الإسرائيلية

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