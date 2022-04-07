وكالات / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس:

"هآرتس"

- حكومة بدون أغلبية

- مسؤول في الائتلاف الحكومي: نتنياهو وعد عضو الكنيست سيلمان بضمان مكان لها في قائمة الليكود

- نتنياهو بعيدا عن تشكيل حكومة بديلة

- أيمن عودة: لن نكون حبل الإنقاذ لحكومة بينت وعلى ما يبدو سنذهب إلى انتخابات

- آلاف شاركوا في مظاهرة اليمين في القدس الغربية واحتفلوا بانسحاب سيلمان من الائتلاف

- بينت لا يستطيع السيطرة على أعضاء كتلته

- سيلمان: دولة إسرائيل لا تستطيع تحمل حكومة بمشاركة العرب

"معاريف"

- ائتلاف 60 مقعدا فقط بعد انسحاب سيلمان من الائتلاف

- سيلمان: لا أتحمل المس بالقيم الدينية

- الليكود اقترح على سيلمان المكان العاشر في قائمة الليكود

- المسؤول عن كورونا: في الصيف سنتخلص من الكمامة

"يديعوت أحرونوت"

- هزة سياسية: إسرائيل مرة أخرى قريبة جدا من الانتخابات

- اتصالات سرية بين سيلمان ونتنياهو لانسحابها من الائتلاف

- الليكود يعمل جاهدا لحل الكنيست

- فرصة جانتس لرئاسة الحكومة

- نتنياهو في مظاهرة بالقدس يدعو اليمين للعودة إلى البيت الليكودي

- أعضاء حزب يمينا برئاسة بينت لم يدعموه حتى الآن

- الوزيرة اييليت شاكيد شريكة بينت تلتزم الصمت