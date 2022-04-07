فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الخميس:
"هآرتس"
- حكومة بدون أغلبية
- مسؤول في الائتلاف الحكومي: نتنياهو وعد عضو الكنيست سيلمان بضمان مكان لها في قائمة الليكود
- نتنياهو بعيدا عن تشكيل حكومة بديلة
- أيمن عودة: لن نكون حبل الإنقاذ لحكومة بينت وعلى ما يبدو سنذهب إلى انتخابات
- آلاف شاركوا في مظاهرة اليمين في القدس الغربية واحتفلوا بانسحاب سيلمان من الائتلاف
- بينت لا يستطيع السيطرة على أعضاء كتلته
- سيلمان: دولة إسرائيل لا تستطيع تحمل حكومة بمشاركة العرب
"معاريف"
- ائتلاف 60 مقعدا فقط بعد انسحاب سيلمان من الائتلاف
- سيلمان: لا أتحمل المس بالقيم الدينية
- الليكود اقترح على سيلمان المكان العاشر في قائمة الليكود
- المسؤول عن كورونا: في الصيف سنتخلص من الكمامة
"يديعوت أحرونوت"
- هزة سياسية: إسرائيل مرة أخرى قريبة جدا من الانتخابات
- اتصالات سرية بين سيلمان ونتنياهو لانسحابها من الائتلاف
- الليكود يعمل جاهدا لحل الكنيست
- فرصة جانتس لرئاسة الحكومة
- نتنياهو في مظاهرة بالقدس يدعو اليمين للعودة إلى البيت الليكودي
- أعضاء حزب يمينا برئاسة بينت لم يدعموه حتى الآن
- الوزيرة اييليت شاكيد شريكة بينت تلتزم الصمت