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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 07 أبريل 2022 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 6/4/2022

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (403) شاحنة

تصدير عدد 5 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد شاحنة سولار واحدة

ادخال 5 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

تابعة إجراءات مغادرة 394 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 212 مسافر قادمين من الجانب المصري.

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