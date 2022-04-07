مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 6/4/2022

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (403) شاحنة

تصدير عدد 5 شاحنة

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

استيراد شاحنة سولار واحدة

ادخال 5 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

تابعة إجراءات مغادرة 394 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 212 مسافر قادمين من الجانب المصري.