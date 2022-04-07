مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 6/4/2022
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (403) شاحنة
تصدير عدد 5 شاحنة
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
استيراد شاحنة سولار واحدة
ادخال 5 شاحنات سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
تابعة إجراءات مغادرة 394 مسافر
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 212 مسافر قادمين من الجانب المصري.