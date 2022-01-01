شاهد الفيديو : موظفو البيت الأبيض يحتفون بأوباما ويتركون بايدن وحيدا

وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من داخل البيت الأبيض، تظهر تزاحم الموظفين على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في حين يقف الرئيس الحالي جو بايدن وحيدا.



وجرى ذلك خلال زيارة الرئيس السابق أوباما إلى البيت الأبيض، للاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لإطلاق قانون الرعاية بأسعار معقولة.



وأظهرت المقاطع المتداولة أوباما وهو يصافح المعجبين وزملاءه السياسيين في الغرفة الشرقية بينما كان الرئيس الأمريكي يتجول وهو يبدو مرتبكا.



وفي مقطع مصور آخر، شوهد الرئيس الأمريكي يقف خلف أوباما وكامالا هاريس وهما يصافحان الناس، وهو يراقب دون أن يبدي أحد أي اهتمام به.