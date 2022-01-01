الأرصاد: استمرار الأجواء الحارة

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف وحارا نسبياً إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ودافئا في معظم المناطق ، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ومثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

السبت: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وربيعيا ولطيفا حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا ولطيفا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.