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محكمة الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير عمر جرادات في السيلة الحارثية

الخميس 07 أبريل 2022 05:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تقرر هدم منزل الأسير عمر جرادات في السيلة الحارثية



جنين/سما/

أصدرت محكمة الاحتلال، مساء الاربعاء، قرارا بهدم منزل الأسير عمر أحمد جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت عائلة جرادات لوكالة الأنباء الرسمية أنها أبلغت بقرار هدم منزل الأسير عمر، بعد أن ردت محكمة الاحتلال التماسًا قدم من مؤسسات حقوقية ضد هدم المنزل.

ويعتقل الاحتلال عمر مع شقيقيه غيث ومنتصر ووالدتهم عطاف جرادات منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر 2021، بدعوى مسؤولية الشقيقين عمر وغيث عن مقتل مستوطن على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.


وكانت قوات الاحتلال هدمت منزل الأسيرين محمد ومحمود جرادات، وجدران منزل عائلة الأسيرين غيث وعمر جرادات.

#عمر جرادات #السيلة الحارثية

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