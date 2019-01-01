مصرع طفل بحادث دهس في رهط

رهط/سما/

لقي الطفل فكري عودة أبو صهيبان، والذي يبلغ من العمر 8 أعوام، مصرعه، بعد ساعات قليلة من إصابته بجراح خطيرة، جرّاء تعرّضه للدهس في مدينة رهط بالنقب، مساء الأربعاء.

وقدّم طاقم طبيّ وصل إلى المكان، الإسعافات الأولية للطفل، ثمّ نقله إلى مشفى "سوروكا" في بئر السبع، لاستكمال تلقي العلاج، إلا أن محاولات الإبقاء على حياته باءت بالفشل، لتُعلَن وفاته هناك.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في حيثيات الحادث.

وفي وقت سابق الأربعاء، لقي الشاب فادي مبدا ذيب (30 عاما) من بلدة مجد الكروم، مصرعه في انقلاب جرار زراعي بمنطقة مفتوحة في كرميئيل.

كما أصيب 4 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة في حادث طرق على شارع 65 قرب بلدة عيلبون.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 87 شخصا، بينهم 33 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2022 ولغاية 4 نيسان/ أبريل الجاري.

ولقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحايا في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.