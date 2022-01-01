  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الرئيس اليمني ينقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي

الخميس 07 أبريل 2022 05:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس اليمني ينقل كامل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي



صنعاء/سما/

أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، فجر الخميس، تشكيل مجلس رئاسي يضم 7 قيادات عسكرية وسياسية ونقل إليه كافة صلاحياته.

ونص الإعلان الرئاسي  على نقل السلطة لمجلس القيادة الرئاسي، وإنشاء بموجب هذا الإعلان مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.


وقرر "هادي" تفويض مجلس القيادة الرئاسي بموجب هذا الإعلان بشكل لا رجعة فيه بـ"كامل صلاحياته وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

ووفقا للإعلان نفسه فإن مجلس القيادة الرئاسي يختص بالإضافة لصلاحياته الواردة أعلاه بكافة صلاحيات نائب الرئيس، ويتألف من 7 أعضاء برئاسة رشاد محمد العليمي.

والأعضاء السبعة هم: "سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني".

وأكد الإعلان أن اختصاص المجلس سيشكل "إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة الدولة وأمنها وحدودها".

كما سيتولى "تيسير ممارسة الحكومة لاختصاصاتها بكامل صلاحياتها طوال المرحلة الانتقالية، واعتماد السياسات اللازمة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية وتشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار من خلال اعتماد السياسات التي من شأنها أن تمنع حدوث أي مواجهات مسلحة في كافة أنحاء الجمهورية".

ويتولى المجلس كذلك "تهيئة الظروف واتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق تكامل القوات المسلحة تحت هيكل قيادة وطنية موحدة في إطار سيادة القانون، وإنهاء الانقسام في القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع النزاعات المسلحة، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية، وأي مهام يراها المجلس لتعزيز الاستقرار والأمن".

ويعمل المجلس الرئاسي المشكل على "تعزيز المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات وتحقيق الشراكة الواسعة"، وفقا للإعلان نفسه.

#اليمن #عبد ربه منصور #الحوثيين

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يسلط الضوء على قائد أركان القسام "محمد الضيف" وهذا ما قاله ..

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

معاريف: الرئيس عباس فقد شرعيته السلطوية.. ولكن هذا أكثر ما يزعجنا..

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

56565

مصادر: وفد أمني مصري إلى رام الله وتل أبيب..وهذه شروط المقاومة للمحافظة على الهدوء

lzv

صحيفة: توتر في العلاقات بين مصر وحماس لهذه الأسباب...

fdf

يديعوت: أين أخطأ بايدن في حساباته مع بوتين ؟

========

لليوم الخامس على التوالي..اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود (صور وفيديو)

fd

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم