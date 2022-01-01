انخفاض طفيف على سعر الدجاج اللاحم بالضفة

الخليل/سما/

اعلنت نقابة قطاع الدواجن ، ان سعر كيلو غرام الدواجن اللاحم قد انخفض بنصف شيكل، ليباع صبيحة الغد ب 12.5 شيكل للكيلو من المزرعة.

ومن المتوقع ان يباع الكيلو الواحد للمستهلك ما بين 16- 17 شيكل.

وقالت النقابة في بيان صحفي :" تعتبر الحالة الموجودة في السوق فيما يخص نقص سلعة الدواجن اللاحم و ارتفاع الاسعار هي حالة استثنائية و لها اسبابها، و هي اكبر من الجميع و هي حالة مؤقتة".

واضاف بيان النقابة:" ان الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل نقابة العاملين بقطاع الدواجن، و كبار التجار في الخليل و بيت لحم، سوف تُسهم في اعتدال أسعار الدواجن اعتبارا من يوم غد الخميس".



وعقد اجتماع بين وزارة الزراعة والنقابة، للتباحث في تداعيات الازمة وآليات الخروج منها، وتم الاتفاق على بعض الحلول تساهم في اسناد المزارع والمواطن على حد سواء. وخاصة الارتفاع الحاد في مدخلات انتاج الدواجن.

وخلص بيان النقابة الى :" ان سلعة الدجاج تعتبر احد ركائز سلة الغذاء للمستهلك الفلسطيني، لذا نهيب بجميع الأطراف (مزارعين و تجار و أصحاب ملاحم) النظر بعين المسؤولية حتى نتخطى جميعا هذه الظروف الحرجة، كلنا امل بان تصل هذه السلعة الى المستهلك بأسعار عادلة بحيث لا تشكل عِبء على المستهلك او تتسبب بخسارة للمزارع الفلسطيني".