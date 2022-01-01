  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

انخفاض طفيف على سعر الدجاج اللاحم بالضفة

الخميس 07 أبريل 2022 04:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
انخفاض طفيف على سعر الدجاج اللاحم بالضفة



الخليل/سما/

اعلنت نقابة قطاع الدواجن ، ان سعر كيلو غرام الدواجن اللاحم قد انخفض بنصف شيكل، ليباع صبيحة الغد ب 12.5 شيكل للكيلو من المزرعة.

ومن المتوقع ان يباع الكيلو الواحد للمستهلك ما بين 16- 17 شيكل.

وقالت النقابة في بيان صحفي :" تعتبر الحالة الموجودة في السوق فيما يخص نقص سلعة الدواجن اللاحم و ارتفاع الاسعار هي حالة استثنائية و لها اسبابها، و هي اكبر من الجميع و هي حالة مؤقتة".

واضاف بيان النقابة:" ان الاجراءات التي تم اتخاذها من قبل نقابة العاملين بقطاع الدواجن، و كبار التجار في الخليل و بيت لحم، سوف تُسهم في اعتدال أسعار الدواجن اعتبارا من يوم غد الخميس".


وعقد اجتماع بين وزارة الزراعة والنقابة، للتباحث في تداعيات الازمة وآليات الخروج منها، وتم الاتفاق على بعض الحلول تساهم في اسناد المزارع والمواطن على حد سواء. وخاصة الارتفاع الحاد في مدخلات انتاج الدواجن.

وخلص بيان النقابة الى :" ان سلعة الدجاج تعتبر احد ركائز سلة الغذاء للمستهلك الفلسطيني، لذا نهيب بجميع الأطراف (مزارعين و تجار و أصحاب ملاحم) النظر بعين المسؤولية حتى نتخطى جميعا هذه الظروف الحرجة، كلنا امل بان تصل هذه السلعة الى المستهلك بأسعار عادلة بحيث لا تشكل عِبء على المستهلك او تتسبب بخسارة للمزارع الفلسطيني".

#الدجاج #اسعار الدجاج واللحوم اليوم

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يسلط الضوء على قائد أركان القسام "محمد الضيف" وهذا ما قاله ..

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

معاريف: الرئيس عباس فقد شرعيته السلطوية.. ولكن هذا أكثر ما يزعجنا..

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

ljv

معاريف تكشف تفاصيل جديدة عن عملية "مترو الأنفاق": حماس فهمت خطة "الخداع الوهمي"

56565

مصادر: وفد أمني مصري إلى رام الله وتل أبيب..وهذه شروط المقاومة للمحافظة على الهدوء

lzv

صحيفة: توتر في العلاقات بين مصر وحماس لهذه الأسباب...

fdf

يديعوت: أين أخطأ بايدن في حساباته مع بوتين ؟

fd

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم