  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

بارليف يخطط لاستكمال جدار الضم والتوسع وبدء البناء فوراً

الخميس 07 أبريل 2022 04:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بارليف يخطط لاستكمال جدار الضم والتوسع وبدء البناء فوراً



القدس المحتلة/سما/

قال وزير "الأمن الداخلي" الاسرائيلي عومر بارليف " ان الفتحات على طول الجدار الفاصل تمثل تحديًا متواصلًا بالنسبة لجنود حرس الحدود والجيش الإسرائيلي".

وأضاف خلال جولة بمستوطنة "بيت شيمش": "إن منع دخول عناصر معادية من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية هو مصلحة أمنية من الدرجة الأولى".

وأضاف الوزير: "استكمال بناء الجدار الفاصل بأكمله على طول خط التماس بين الضفة الغربية "وإسرائيل" ضروري ليس فقط لمنع العمليات الأمنية في المدى القريب، ولكن أيضًا للمستقبل البعيد. سأعمل على بلورة خطة لمدة عامين لاستكمال الجدار والشراع في البناء التدريجي".

#عومر بارليف

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام العبري يسلط الضوء على قائد أركان القسام "محمد الضيف" وهذا ما قاله ..

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

معاريف: الرئيس عباس فقد شرعيته السلطوية.. ولكن هذا أكثر ما يزعجنا..

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

fdf

يديعوت: أين أخطأ بايدن في حساباته مع بوتين ؟

========

لليوم الخامس على التوالي..اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود (صور وفيديو)

fd

الاستقالة التي هزّت حكومة بينيت: لماذا ؟ وإلى أين ؟

الكشف عن حملة جديدة تشنها حماس على المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

معاريف: الرئيس عباس فقد شرعيته السلطوية.. ولكن هذا أكثر ما يزعجنا..

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم