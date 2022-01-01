بارليف يخطط لاستكمال جدار الضم والتوسع وبدء البناء فوراً

القدس المحتلة/سما/

قال وزير "الأمن الداخلي" الاسرائيلي عومر بارليف " ان الفتحات على طول الجدار الفاصل تمثل تحديًا متواصلًا بالنسبة لجنود حرس الحدود والجيش الإسرائيلي".

وأضاف خلال جولة بمستوطنة "بيت شيمش": "إن منع دخول عناصر معادية من الضفة الغربية إلى الأراضي الإسرائيلية هو مصلحة أمنية من الدرجة الأولى".

وأضاف الوزير: "استكمال بناء الجدار الفاصل بأكمله على طول خط التماس بين الضفة الغربية "وإسرائيل" ضروري ليس فقط لمنع العمليات الأمنية في المدى القريب، ولكن أيضًا للمستقبل البعيد. سأعمل على بلورة خطة لمدة عامين لاستكمال الجدار والشراع في البناء التدريجي".