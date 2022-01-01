وزير الخارجية الصيني يهاتف نظيره الإسرائيلي لابيد

بكين/سما/

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء المناوب ووزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، بناءً على طلب الأخير.

وقال لبيد إن إسرائيل تعتبر الصين صديقًا وتلتزم دائمًا بمبدأ صين واحدة منذ تأسيس علاقات دبلوماسية ثنائية، مؤكدًا أن موقف إسرائيل لم يتغير قط وأصبح أساسًا قويًا لعلاقاتها مع الصين.



وأشار إلى أن إسرائيل تتطلع إلى الحفاظ على تبادلات وثيقة رفيعة المستوى، وتعميق التعاون في مختلف المجالات مع الصين.

وقال وانغ إن الصين تقدر التزام إسرائيل بسياسة صين واحدة، وفهمها مواقف الصين المشروعة فيما يتعلق بحماية مصالحها الجوهرية، مضيفًا أن الصين تعتقد أن إسرائيل ستواصل دعم الجهود التي تبذلها الصين لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية الفلسطينية، وقال وانغ إن الصين سعيدة برؤية إسرائيل تؤسس وتطور علاقات ودية طبيعية مع دول المنطقة، وهو نهج ينبغي أن يكون جزءا من المصالحة الشاملة في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن الجمود المطول لعملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية ليس في مصلحة جميع الأطراف، مؤكدا أن فلسطين لديها حق مشروع في إقامة دولة مستقلة.

وأوضح أن الصين تدعم جميع الجهود المؤدية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ومستعدة لتسهيل مفاوضات مباشرة بين الجانبين.

وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول القضية الأوكرانية. وأخبر وانغ لبيد بموقف الصين المبدئي، قائلًا إن جميع الأطراف تأمل الآن تحقيق وقف إطلاق النار واستعادة السلام. لكن من أجل وقف إطلاق النار، لا يجب أن يكون هناك المزيد من التحركات التي تضيف وقودًا إلى النار؛ ومن أجل تحقيق السلام، يجب ألا تكون هناك ضغوط قصوى. ويجب أن يكون الحوار والتفاوض هما الاتجاه الصحيح الذي تدعمه جميع الأطراف.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضية النووية الإيرانية.