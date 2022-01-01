لليوم الخامس على التوالي..اعتقالات واعتداءات على المقدسيين في باب العامود (صور وفيديو)

القدس المحتلة/سما/

تجددت، مساء اليوم الأربعاء، المواجهات بين قوات الاحتلال والشُبّان في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، لليوم الخامس على التوالي.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان وطفلا من منطقة باب العامود، عقب الاعتداء عليهم.

وذكرت، أن قوات من المستعربين شاركت في الاعتقالات والاعتداءات على الأهالي.

كما اعتدت قوات الاحتلال على طواقم الصحفيين وحاولت عرقلة عملهم أثناء تغطيتهم الأحداث.

وكان الشُبّان قد تجمعوا في منطقة باب العامود لليوم الخامس على التوالي، بالتزامن مع انتشار كثيف لقوات الاحتلال

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ بداية رمضان 33 مقدسيا بينهم أطفال، من باب العامود ومحيطه.

وفي ليلة الأول من رمضان، نصبت شرطة الاحتلال سياجاً حديدياً على طرفي باب العامود، وهو ما أدى إلى حالة من التوتر، تحوّلت إلى مواجهات يومية مع المقدسيين، وعقب ذلك، أقامت شرطة الاحتلال غرفة قيادة ضخمة بالقرب منه، وزودتها بكشافات إنارة إضافية.

































