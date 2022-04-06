"الحكومة" يقود ريال مدريد لسحق تشيلسي في دوري الأبطال (فيديو)

لندن/سما/

حقق فريق ريال مدريد الاسباني فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، في واحدة من أقوى مباريات البطولة القارية.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما ثنائية في 3 دقائق برأسيتين مميزتين في الدقيقتين 21 و24 ، وقلص كاي هافيرتز الفارق للبلوز في الدقيقة 40 برأسية أيضا، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل كريم بنزيما خطأ الحارس السنغال إدواردو ميندي ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه "هاتريك" في الدقيقة 46.

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#CHERMA #UCL



تشيلسي 1 × 3 ريال مدريد | اهداف المباراة - ALL GOALS HD????



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to never miss any goal Follow @FA_GO7 pic.twitter.com/RyFdHNlIFf — Follow Me @FA_GO7 (@hnoxz_me) April 6, 2022

و يحلو لعشاق كرة القدم في الوطن العربي وخاصة المدريديون منهم، تسمية بنزيما بـ"الحكومة"، وذلك لوجود اعتقاد سائد أن اللاعب يفرض نفسه على الجميع في النادي، ولا يمكن لأحد المساس به أو سحب اسمه من التشكيلة الأساسية رغم مستواه المتواضع في بعض الفترات.

ويدعمون نظريتهم بمسيرة بنزيما مع الريال مقارنة بباقي اللاعبين الذين زاملوه وكانوا أفضل منهم، لكنهم رحلوا جميعا عن الفريق بينما لم يتزعزع "البنز" من مكانه.

فمنذ انضمام بنزيما للريال في العام 2009، وعلى مدار 12 عاما، رحل العديد من اللاعبين الكبار عن "الميرينغي"، على غرار مسعود أوزيل، آنخيل دي ماريا، تشابي ألونسو، سامي خضيرة، وحتى كريستيانو رونالدو نفسه، رحل في عهد بنزيما.

وبذلك نجح ريال مدريد في وضع قدما في الدور نصف النهائي من البطولة، قبل لقاء الإياب الذي قام على ملعبه "سانتياجو بيرنابيو" يوم الثلاثاء المقبل الموافق 12 إبريل الجاري.

وتأهل تشيلسي صاحب الأرض والجمهور، إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على ليل الفرنسي بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

بينما تأهل نادي ريال مدريد إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطى باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الستة عشر بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

احتفال بنزيما

بنزيما الرائع

بنزيما وألابا

بنزيما يستغل خطأ ميندي

بنزيما

تصدي خرافي من كورتوا

جانب من اللقاء

ريال مدريد

كريم المتألق

كريم بنزيما

كريم

ميندي يسقط امام بنزيما