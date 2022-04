"الحكومة" يقود ريال مدريد لسحق تشيلسي في دوري الأبطال (فيديو)

حقق فريق ريال مدريد الاسباني فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 3-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021-2022، في واحدة من أقوى مباريات البطولة القارية.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما ثنائية في 3 دقائق برأسيتين مميزتين في الدقيقتين 21 و24 ، وقلص كاي هافيرتز الفارق للبلوز في الدقيقة 40 برأسية أيضا، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، استغل كريم بنزيما خطأ الحارس السنغال إدواردو ميندي ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه "هاتريك" في الدقيقة 46.

