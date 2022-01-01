غانتس خلال جولة في فرقة غزة: لن يكون هناك تسامح بشأن مسألة الهجمات

القدس المحتلة/سما/

قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي: “مستعدون على نطاق واسع حول جميع مراكز الاحتكاك وحول القطاع، لتوفير الأمن للمستوطنين في الجنوب، بحسب مكتب غانتس.

جاءت تصريحات غانتس خلال جولة نظمها في فرقة غزة، اليوم الأربعاء، برفقة كلا من رئيس هيئة الاركان بجيش الاحتلال، أفيف كوخافي، وقائد المنطقة الجنوبية، اللواء اليعازر توليدانو، وقائد فرقة غزة، العميد نمرود ألوني.

وأضاف غانتس: “حالة التأهب لدينا مستمرة في المناطق الأخرى من أجل حماية جميع المستوطنين، لن يكون هناك تسامح بشأن مسألة الهجمات، سنتحرك بقدر ما هو مطلوب لإحباط الهجمات في أي مكان وفي أي وقت وبأي وسيلة قد تكون مطلوبة”.