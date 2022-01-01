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محكمة الاحتلال في القدس تحوّل شابا للاعتقال الإداري وتمدد اعتقال آخر

الأربعاء 06 أبريل 2022 10:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال في القدس تحوّل شابا للاعتقال الإداري وتمدد اعتقال آخر



القدس المحتلة/سما/

 حولت محكمة احتلالية في القدس، اليوم الأربعاء، شابًا إلى الاعتقال الإداري ومددت اعتقال آخر.

وأفادت مراسلتنا في القدس أن محكمة الاحتلال حولت الشاب معتصم حسين من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة للاعتقال الإداري مدة شهر ونصف، فيما مددت اعتقال الشاب سراج أبو سبيتان من بلدة الطور جنوب شرق المدينة 10 أيام "على ذمة التحقيق".

يذكر أن سلطات الاحتلال اعتقلت 33 مقدسيا خلال أحداث القدس منذ الأول من رمضان إلى اليوم، جرى تمديد اعتقال معظمهم، بينما تم تحويل الذين أفرج عنهم إلى الحبس المنزلي أو أفرج عنهم شرط الإبعاد عن البلدة القديمة والمسجد الأقصى لمدد متفاوتة وفرض للغرامات المالية بحقهم.

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#الاحتلال #القدس #اعتقال

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