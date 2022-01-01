سفارتنا بمصر توزع سلال غذائية رمضانية للعائلات الفلسطينية

القاهرة/سما/

أعلنت سفارة دولة فلسطين في القاهرة، اليوم الأربعاء، عن توزيع سلال غذائية على العائلات الفلسطينية في جمهورية مصر العربية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، وبتوجيهات من سيادة الرئيس محمود عباس للوقوف إلى جانب أبناء شعبنا.

ووزعت السفارة السلال الغذائية الرمضانية على 1600 عائلة بمراكز وقرى محافظات الشرقية والعريش والإسكندرية، ومناطق القاهرة الكبرى عبر الاتحادات الشعبية "اتحاد المرأة الفلسطينية واتحاد العمال".

ووجه سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح الشكر والتقدير إلى الرئيس محمود عباس لرعايته الكريمة لأبناء الجالية الفلسطينية في مصر الشقيقة، وحرصه الدائم على متابعة كافة شؤون أبناء شعبنا الفلسطيني وجالياتنا الفلسطينية في الخارج.

كما جدد السفير اللوح التهاني للشعبين المصري والفلسطيني وعموم الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل، سائلا المولى أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وقد تحققت أمانينا بالتحرر والاستقلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.