إصابة طفلة بجروح جراء مطاردة الاحتلال لمركبة جنوب الخليل

الخليل/سما/

- أصيبت طفلة بجروح، اليوم الأربعاء، جراء مطاردة قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة كانت تستقلها برفقة ذويها، ما أدى إلى اصطدام المركبة بجدار عند مدخل قرية أم الخير جنوب الخليل.

وأفاد منسق لجنة الحماية والصمود في مسافر يطا جنوب الخليل فؤاد العمور لـ "وفا "إن شرطة الاحتلال طاردت مركبة تقل عائلة فلسطينية وتعمدت صدمها، ما أدى إلى انحرافها عن مسارها واصطدامها بجدار عند مدخل قرية أم الخير، ما أدى إلى إصابة الطفلة سيدرا نجادة (8 سنوات) بجروح تم نقلها بواسطة طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني إلى مستشفى يطا الحكومي ووصفت إصابتها بالمتوسطة".