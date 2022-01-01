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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من باب العمود

الأربعاء 06 أبريل 2022 10:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من باب العمود



القدس المحتلة/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من منطقة باب العمود عند مدخل البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا أن وحدة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت شابين بعد الاعتداء عليهما، فيما اعتقلت شرطة الاحتلال الشاب الثالث.

ومنذ مطلع شهر رمضان الفضيل، تنفذ قوات الاحتلال اعتداءات يومية على المواطنين عقب خروجهم من صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في محاولة منها لإفراغ مدينة القدس من طابعها الفلسطيني والتنغيص على المواطنين الذين يتوافدون إلى القدس خلال الشهر الفضيل لأداء الصلاة.

واعتقلت قوات الاحتلال منذ الأول من رمضان 36 مقدسيًا، بعضهم ما زال رهن الاعتقال، والبعض الآخر أفرج عنه بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة وفرضت عليهم غرامات مالية.

#الاحتلال #باب العمود #القدس المحتلة

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