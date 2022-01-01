مجلس بلدي بيتا المنتخب يتسلم مهامه رسميًا

نابلس/سما/

– تسلم المجلس بلدي بيتا المنتخب، اليوم الأربعاء، مهام عمله من لجنة إدارة البلدية المعيّنة من وزارة الحكم المحلي.

وحضر التسيلم والتسلّم، خالد اشتية مدير عام الحكم المحلي، ورئيس وأعضاء اللجنة المعينة وأعضاء المجلس المنتخبين وممثلين عن المؤسسات والفعاليات في بيتا.



وافتتح رئيس لجنة إدارة البلدية يوسف عصيدة مراسم التسليم بتهنئة المجلس الجديد على الثقة التي حصلوا عليها في الانتخابات، والذين خاضوا تجربة الانتخابات إيمانًا منهم بضرورة النهوض ببيتا وبلديتها، والسير بها نحو آفاق جديدة من الإنجاز.

بدوره، قال رئيس بلدية بيتا الجديد، محمود برهم، إنه سيعمل على استكمال مسيرة البناء والتنمية والتطوير، وبذل أقصى الجهود والإمكانات لخدمة البلد وأهلها، والالتزام بالعمل الجماعي والشراكة من أجل الوصول ببيتا إلى بر الأمان، ووضعها على خارطة الازدهار والتنمية.

وشكر برهم باسمه وباسم الأعضاء المنتخبين كافة أبناء البلدة على الثقة التي أولوها لهم، ومشاركتهم الفاعلة في العملية الديمقراطية، مؤكدًا أنه سيكون وزملاءه عند حسن ظن الجميع.

كما قدم شكره للجنة تسيير الاعمال المكونة من يوسف عصيدة وموسى حمايل وفياض دويكات ومصطفى داود وعبد المنعم عيسى، مؤكدًا أنه سيكمل الانجازات السابقة وسيراكم عليها ويحقق المنفعه العليا لبيتا.

وحث برهم أهالي البلدة على تفهّم طبيعة الظروف التي تمر بها بلدتهم، والتعاون مع البلدية ومساندتها وأداء واجباتهم تجاهها، والحفاظ على مقدراتها.

من ناحيته، قال مدير الحكم المحلي بنابلس خالد اشتية إن المجلس الحالي يجب أن يولي الاهتمام بكل أنحاء البلدة، خاصة وأن هناك العديد من المشاريع التي تم إقرارها لبيتا خلال الفترة الماضية وهذا يتطلب العمل بكل جدية من أجل إنجازها بالسرعة الممكنة، متمنيًا للمجلس الجديد التوفيق والنهوض بالبلدة وتحقيق تطلعات المواطنين.

وخلال المراسم، تم تلاوة التقرير المالي والاداري لأعمال البلدية خلال الفترة السابقة.

يذكر أن انتخابات بلدية بيتا التي أجريت أواخر آذار/ مارس المنصرم، أسفرت عن فوز “قائمة شهداء بيتا” التي يترأسها برهم بستة مقاعد من أصل 11.