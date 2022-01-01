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الكشف عن حملة جديدة تشنها حماس على المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"

الأربعاء 06 أبريل 2022 10:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن حملة جديدة تشنها حماس على المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة عبرية، مساء يوم الأربعاء، عن حملة تجسسية جديدة تشنها حركة حماس، تهدف إلى التجسس على عشرات المسؤولين الأمنيين في "إسرائيل".

وقالت القناة الـ12 العبرية: "وحدة السايبر الأمنية الإسرائيلية كشفت عن حملة جديدة شنتها حماس بهدف التجسس على المسؤولين الأمنيين من خلال حسابات وهمية عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحمل أسماء فتيات بالعبرية".

وأشارت إلى أنّ الحسابات التي استخدمت كانت تحتوي على صور ومعلومات ومنشورات باللغة العبرية بطلاقة، بهدف إغراء المستهدفين من الحملة.


 
وأوضحت أنّ الحملة بدأت من خلال الفيسبوك وبعد المحادثات التي كانت تحتوي على محتوى "حميمي" يتم الانتقال في العلاقة إلى المحادثات عبر الواتساب، وكان يتم الطلب من بعض المستهدفين تنزيل تطبيق آمن لمتابعة المحادثات بهدف اختراق الأجهزة.

ولفتت القناة العبرية إلى أنّ حماس كثفت نشاطاتها خلال الحملة الجديدة والمتطورة بالوصول إلى هواتف المستهدفين، خاصةً ممن يخدمون في الجيش وجهات إنفاذ القانون وخدمات الطوارئ، بغرض التجسس وكشف معلومات حساسة، وخاصة على من يتحدثون بالعربية.

#حماس #اسرائيل #هاكرز

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