مجلس بلدي رام الله ينتخب أعضائه

رام الله/سما/

عقد مجلس بلدي رام الله المنتخب، اليوم الأربعاء، جلسته الأولى في دار بلدية رام الله، برئاسة غسان جرار بصفته أكبر الأعضاء سنًا وفقًا لقانون الهيئات المحلية.

ورحب جرار بالأعضاء وهنأ المجلس البلدي بانتخابه لدورة مجلس بلدية رام الله 2022-2026، ومن ثم فتح باب الترشح لموقع رئيس بلدية رام الله وتنافس عليه عيسى قسيس ولبنى فرحات، وفاز عيسى قسيس.



وفتح باب الترشح لموقع نائب رئيس بلدية رام الله وتنافس عليه غسان جرار وصلاح هنية وفاز صلاح هنية، وبعد ذلك تسلم عيسى قسيس رئاسة الجلسة.

من جهته عرض مدير عام بلدية رام الله أحمد أبو لبن على المجلس البلدي الترتيبات لحفل تسليم واستلام المجلس البلدي المنتخب يوم غد الخميس 7/ 4/ 2022 الحادية عشر صباحًا في المسرح البلدي/ دار بلدية رام الله.

كما عرض على المجلس البلدي الترتيبات لاستقبال المجلس البلدي المنتخب المهنئين في دار بلدية رام الله يوم الأربعاء 13 /4 /2022 في دار بلدية رام الله من الساعة 8 مساء -11 مساء.