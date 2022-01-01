أسعار تذاكر كأس العالم في قطر حسب الفئات

وكالات/سما/

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم المرحلة الثانية من بيع تذاكر كأس العالم 2022 في قطر، عبر موقعه الرسمي، وذلك بعد تحديد تذاكر المباريات وأسعارها.



وتأتي هذه المرحلة بعد إجراء القرعة النهائية للمجموعات والمباريات المرتقبة في كأس العالم المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر المقبلين.



وقال "فيفا" في بيان: "يمكن للمشجعين الذين تعرفوا على خصوم منتخباتهم في مرحلة المجموعات تسليم طلباتهم لتذاكر المواجهات الأولى المثيرة".



وكشف الاتحاد الدولي عن أسعار تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، والتي شهدت زيادة بنسبة قدرها 46% مقارنة بالأسعار للنسخة الأخيرة من المونديال في روسيا.



وفيما يلي طريقة توزيع أسعار التذاكر حسب المباريات وأهميتها:



المباراة الافتتاحية



تتراوح أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية التي ستجمع المنتخب القطري بنظيره الإكوادوري بين 618 دولارا و302 دولار للفئة الثالثة في حين يبلغ سعر تذكرة الفئة الثانية 439 دولارا.

دور المجموعات



أما تذاكر دور المجموعات فأسعارها أقل، إذ يبلغ سعر تذكرة الدرجة الأولى 220 دولارا تقريبا، في حين جاء سعر الفئة الثانية 600 دولار، أما الفئة الثالثة فبلغ سعر تذكرتها 69 دولارا تقريبا.

دور الـ16



وفي دور الـ16 تبدأ الأسعار في الارتفاع ليبلغ سعر الفئة الثالثة 96 دولارا، و206 دولارات للفئة الثانية و275 دولارا تقريبا للفئة الأولى.



دور ربع النهائي



وتبدأ أسعار تذاكر مباريات الدور ربع النهائي بـ206 دولارات للفئة الثالثة و288 دولارا للفئة الثانية و426 دولارا للفئة الأولى.



دور نصف النهائي



وتقفز أسعار التذاكر في دور نصف النهائي لتبدأ بـ357 دولارا للفئة الثالثة في حين تبلغ أسعار الفئة الثانية 659 دولارا و956 دولارا للفئة الأولى.



النهائي



وفي المباراة النهائية يبلغ السعر 1600 دولار للفئة الأولى و933 دولارا للفئة الثانية وحوالي 604 دولارات للفئة الثالثة.