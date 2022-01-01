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تجريف استيطاني واقتلاع 300 شجرة زيتون في قصرة

الأربعاء 06 أبريل 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تجريف استيطاني واقتلاع 300 شجرة زيتون في قصرة



نابلس/سما/

-أقدم مستوطنون على تجريف مساحات من الأراضي واقتلاع المئات من أشجار الزيتون في بلدة قصرة جنوب شرق نابلس.


وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان بشار قريوتي أن آليات المستوطنين قامت خلال ساعات الليل بعمليات تجريف في أراضي قصرة لتوسعة مستوطنة “مجدوليم” واقتلعت أكثر من 300 شجرة زيتون معمرة.


وأوضح أن المستوطنين يقومون بشق شوارع استيطانية على عدة تلال في قصرة لتسهيل السيطرة على الأراضي.


وتأتي هذه الإجراءات ضمن مخططات الاحتلال والمستوطنين لربط الكتل الاستيطانية والسيطرة على التلال القريبة من المستوطنات، وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها.


وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل إغلاق الطرق الزراعية في قصرة لمنع وصول المزارعين إلى أراضيهم القريبة من مستوطنة “مجدوليم” في محاولة من المستوطنين للسيطرة على الأراضي الزراعية هناك.

#الاستيطان #نابلس #الزيتون

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