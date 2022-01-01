رام الله: انتخاب مكتب حركي جديد في جامعة القدس المفتوحة

رام الله/سما/

انتخب الإطار الحركي لحركة فتح في جامعة القدس المفتوحة، المكتب الحركي للعاملين، وذلك خلال مؤتمره العام الذي عقد اليوم الأربعاء.

وأشار نعيم مرار في كلمة مفوضية المنظمات الشعبية التابعة لحركة فتح، إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي ضمن الالتزام بتعليمات قيادة حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لعقد المؤتمرات الحركية والعمل على تجديد الأطر الحركية، بعد التوقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا.

بدوره، نوه سعيد المالكي في كلمة إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة إلى أهمية "عقد هذا المؤتمر في هذا الصرح الوطني الشامخ الذي عمد بدماء الشهداء وآهات الجرحى ومعاناة الأسرى، وأهمية النقد الذاتي البناء الذي تؤكد عليه حركة فتح دوماً لتصويب المسار"، لافتاً إلى ضرورة التجديد في أطر الحركة لدوام ديمومتها.

وأكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح زياد الواوي أهمية عقد هذا المؤتمر الذي يؤكد توجه الحركة لتجديد الدماء في مختلف المؤسسات الوطنية.

كما أكد الناطق باسم حركة فتح حسين حمايل ضرورة تكاتف الجهود لإنجاح أعمال المؤتمر، وعلى العملية الديمقراطية التي تتبعها فتح من أجل الارتقاء بواقع الحركة.

وبعد إجراء الانتخابات وفرز الأصوات أعلن عن فوز كل من: وسيم نظيف، سهى الزبن، أمجد حماد، صباح عرقوب، صلاح السوداني، قصي حامد، تامر سهيل بعضوية المكتب الح