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هيئة الأسرى: معاملة وحشية تعرض لها الأسير أحمد أبو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة

الأربعاء 06 أبريل 2022 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: معاملة وحشية تعرض لها الأسير أحمد أبو الهيجاء في مركز تحقيق الجلمة



رام الله/سما/

 كشفت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين خلال زيارتها لسجن الجلمة، ما تعرض له الأسير أحمد أبو الهيجاء (28 عاما) من مخيم جنين، من أساليب قمع وحشية وظروف زنازين قاسية غير صالحة للاستعمال الآدمي، أثناء توقيفه والتحقيق معه.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن الأسير أبو الهيجاء تعرض لأقسى أنواع التحقيق والتعذيب تتراوح لفترات طويلة تخللها ضرب وتنكيل، وألفاظ نابية وتهديد.

وأضافت أن ظروف المركز سيئة للغاية، فحيطانها خشنة تحتوي على نتوءات صعب الاتكاء عليها، وضوء مزعج للنظر، ولا يوجد بداخلها نوافذ والفراش قذر ذات رائحة كريهة.

ودعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين كافة المؤسسات والمنظمات الدولية للوقوف أمام مسؤولياتها لوقفها.

#الاسير احمد ابو الهيجاء #مركز تحقيق الجملة

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