لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

غزة/سما/

أصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الأربعاء، عدة قرارات لتطوير الأداء المؤسسي الحكومي في القطاع، فيما أحالت عددًا من المشاريع والمقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة وإبداء الرأي.

واعتمدت اللجنة مشروع تشغيل مؤقت لعدد (160) من أوائل خريجي مراكز التدريب المهني، لكل من وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية. وكلفت وزارة المالية بصرف مبلغ مليون ومائة ألف شيقل لصالح وزارة الصحة، بغرض توفير احتياجات خاصة بمجمع الشفاء الطبي.

واعتمدت توصيات اللجنة المكلفة بوزارة العدل، لمعايير الإفراج عن النزلاء، ومنح العفو والإفراج لعدد (44) نزيلا، ممن انطبقت عليهم الشروط، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأقرت نظام ضوابط عمل مؤسسات الإقراض والتمويل في قطاع غزة، المقدم من وزارة الاقتصاد الوطني. وصادقت على إضافة خدمات جديدة على المنظومة الإلكترونية للموظفين، للاستفادة من المستحقات للمتضررين من الكوارث (الحرائق، المنخفضات الجوية).

ووافقت على اعتماد جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022م، وفق المحددات المقترحة من لجنة الشؤون الإدارية. كما وافقت تسوية ملف نائب مدير مدرسة لكافة الخاضعين لمسابقات خلال الأعوام من 2008 وحتى 2013م، على أن يستكمل ديوان الموظفين العام الإجراءات المطلوبة مع وزارة التربية والتعليم.

ووافقت على إحالة مجموعة من الموظفين إلى التقاعد المبكر، ممن انطبقت عليهم شروط التقاعد