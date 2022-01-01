  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الحرب الروسية الاوكرانية أعادتهم 80 عاما للوراء ..

صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز

الأربعاء 06 أبريل 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة عالمية ..الألمان يستخدمون الحطب بدلا من الغاز



وكالات - سما-

أثار تقرير لصحيفة "غوانتشا" الصينية حول شروع الألمان في تخزين الحطب، على خلفية الارتفاع السريع في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، صدمة وغرابة لدى قراء هذه الصحيفة.

وذكر تقرير لصحيفة "غوانتشا" أن الألمان القلقين من نقص الغاز الطبيعي، يستعدون لتدفئة منازلهم في الشتاء المقبل، مشيرا إلى أنه في الوقت الحاضر، تجاوز الطلب على مواقد حرق الأخشاب العرض بشكل كبير، وذلك بسبب الإقبال الواسع على شراء الحطب.

في وقت سابق، قالت الحكومة الألمانية إن معدل تخزين الغاز الطبيعي قد تم تخفيضه إلى 25%، وحثت الشركات والجمهور على "الاقتصاد في استخدام الغاز قدر الإمكان".

وأثار التقرير ردود أفعال مختلفة لدى القراء، حيث انتقدوا تصرفات برلين، وحملوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالنسبة للسكان الألمان.

قال أحد المتابعين: "في البداية، لم يسمحوا لنا باستخدام الأخشاب للطهي ولو لمرة واحدة، والآن هم يحرقون الأشجار".

وكتب آخر: "بعد عقود من العمل الشاق، أنتم عدتم فجأة إلى الوضعية التي كانت بعد الحرب (العالمية الثانية)".

وقال أحد المتابعين: "هم فقط لا يعرفون حتى الآن أن الجزء الأكبر من الغابات يوجد في روسيا".

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال يعلن عن تسهيلات محدودة للفلسطينيين "بمناسية شهر رمضان"

زيلينسكي: أوكرانيا ستكون أشبه "بإسرائيل كبيرة"

محكمة اماراتية تفرض حكم الإعدام على شابة عربية من حيفا

احتراقها بالكامل .. تنويه هام من الأوقاف بغزة حول تأخر حقائب المعتمرين

بعد "بني براك".. معاريف: العملية التالية مسألة وقت مهما أحكمنا جدار الفصل

غانتس يهاتف الرئيس الفلسطيني وهذا ما أبلغه أبو مازن ..

بالفيديو: داعية كويتي ينتقد العمليات الفلسطينية ضد الاحتلال

الأخبار الرئيسية

g^k,

لجنة العمل الحكومي بغزة تصدر عدة قرارات هامة..

تخوف إسرائيلي من خيار "الدولة الواحدة"

هل سيتم تعويض معتمري غزة بعد احتراق حقائبهم ؟

تنسيق فلسطيني أردني بشأن أحداث القدس الليلية وجهود أمريكية مكثفة لنزع صاعق التفجير

العمل بغزة تتحدث حول مستجدات تصاريح العمل في الداخل المحتل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم