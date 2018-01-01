تقرير: أعمال المقاومة الفلسطينية خلال الربع الأول من العام الجاري تفوق 3 سنوات ماضية

غزة/سما/

يتضح من أرقام قدمها تقرير رصد فلسطيني جديد، أن أعمال المقاومة التي نفذت في الربع الأول من العام الجاري، تفوق تلك التي نفذت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، في وقت نفذت فيه قوات الاحتلال 2449 اعتداء ضد الفلسطينيين الشهر الماضي.

وأشارت معطيات رصد أعمال المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير أصدره مركز معلومات فلسطين، إلى أن عام 2022 يشهد تصاعدا كبيرا في المقاومة.

وأوضح أنه بالنظر إلى معدل العمليات، فإن أول ثلاثة أشهر من هذا العام تعادل معدل العمليات السنوي في الأعوام السابقة، عدا عام 2021.

وتظهر الأرقام التي رصدها مركز معلومات فلسطين، “تصاعدا مضطردا” لعمليات المقاومة المسلحة مقابل عمليات الطعن والدهس.

وأوضح أن عمليات إطلاق النار تجاه أهداف الاحتلال تصاعدت من 51 عملية خلال عام 2018، إلى 132 عملية خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2022 فقط.

وذكر التقرير أن عام 2018 شهد تنفيذ المقاومة لـ 186 عملية مؤثرة، وعام 2019 شهد تنفيذ 166 عملية مؤثرة، فيما شهد عام 2020 تنفيذ 97 عملية، رغم الإغلاق العام بسبب جائحة “كورونا”، قبل أن تصعد عام 2021 إلى 308 عمليات حيث أن هذا العام شهد “هبة القدس”.

ويوضح التقرير الجديد أن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، شهدت تسجيل 165.

وأكد أنه بالنظر إلى معدل العمليات المؤثرة خلال 3 شهور من كل عام من الأعوام الخمسة محل المقارنة، فإن معدل العمليات سجل 47 عملية عام 2018، ليصل إلى 42 خلال 2019، و24 خلال 2020، و77 خلال 2021، بينما وصل إلى 165 عملية في 2022، حتى الآن.

وتساوى عدد قتلى الاحتلال من هذه العمليات خلال الشهور الثلاثة من العام الجاري مع مجموع القتلى خلال الأعوام 2019، و2020، و2021.

وأوضح التقرير أن معدل خسائر الاحتلال خلال 3 شهور من كل عام، بما يشمل القتلى والجرحى، يظهر أن خسائر الاحتلال في الشهور الأولى من عام 2022 تزيد بقليل عن خسائره خلال العام الماضي كله، وتقترب من مجموع خسائره خلال الأعوام (2018، 2019، 2020).

إلى ذلك فقد أكد مركز معلومات فلسطين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استمرت في ارتكاب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغت 2449 انتهاكا.