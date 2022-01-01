اشتية يبحث مع الرئيسة التنفيذي لمركز كارتر سير العملية الانتخابية

رام الله/سما/

بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، مع الرئيسة التنفيذية لـ "مركز كارتر" بيج ألكسندر، برامج المركز وسير العملية الانتخابية للهيئات المحلية وأفق إجراء الانتخابات العامة.

وأشاد رئيس الوزراء بالتقرير الذي أعده مركز كارتر حول الانتخابات البلدية، والذي أشار إلى الإدارة الجيدة للانتخابات، ودعا التقرير الفاعلين الدوليين إلى احترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين في عقد انتخاباتهم العامة.

وقال رئيس الوزراء إن إسرائيل تمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بانتخاب قادته بمنعها إجراء الانتخابات في القدس، مؤكدا أن مشاركة القدس وأهلها بالانتخابات مسألة سياسية وليست فنية فقط.

ودعا رئيس الوزراء المركز، من خلال منشوراته وشبكة اتصالاته، إلى الدفع نحو إحداث ضغط على إسرائيل للسماح بانتخابات في كل الاراضي الفلسطينية.

وأوضح اشتية أن إسرائيل تعمل بشكل ممنهج لتدمير امكانية إقامة دولة فلسطينية، من خلال الاستيلاء على الأراضي، والاستيطان، مطالبا العالم بالتحرك لحماية حل الدولتين.