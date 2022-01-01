مجدلاني: الشرعية الدولية لا تتجزأ وتطبيق القانون الدولي أمر هام لضمان استقرار النظام العالمي

رام الله/سما/

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن اجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد عدوانها، يؤدي إلى انعدام الأفق السياسي وتدهور الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة فلسطين اوليفر اوفتشا.

وأشار مجدلاني إلى أن الشرعية الدولية لا تتجزأ وأن تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية أمر هام لضمان استقرار النظام العالمي، وما يتطلبه ذلك من العمل لتحقيق السلام والاستقرار لكافة شعوب العالم.

وأضاف مجدلاني أن حكومة الاحتلال تنتهك بشكل يومي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وما زالت تمارس قوة الاحتلال الاستيلاء على الأراضي وعمليات التهجير القسري، ووجه الدعوة للمجتمع الدولي لفرض العقوبات وعزل دولة الاحتلال، والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد مجدلاني الدور الهام الذي تقوم به الجمهورية الالمانية في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع الإنسانية، والدعم السياسي المستمر نحو إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد أوفتشا دعم بلاده المتواصل لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، ورفضها سياسات الاستيطان وكل الخطوات الأحادية الجانب والتي تقوض حل الدولتين.